План главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для "сдерживания России" является несостоятельным, пишет журналист Торстен Юнгхольт в статье для Die Welt. Российская газета
Обозреватель уточнил, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части. Выполнить все это Германия в настоящее время не в состоянии. Свободная Пресса
Он добавил, что глава военного ведомства предложил сформировать бригаду с нуля вместо отправки уже существующего отряда. Как отметил Юнгхольт, при реализации данной инициативы немецким властям будет необходимо закупить десятки тысяч единиц техники. Газета.Ru