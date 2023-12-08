План главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для "сдерживания России" является несостоятельным, пишет журналист Торстен Юнгхольт в статье для Die Welt. Российская газета

Обозреватель уточнил, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части. Выполнить все это Германия в настоящее время не в состоянии. Свободная Пресса