Рогов рассказал о списках врагов Зеленского для ликвидации

Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники. Об этом пишет РИА Новости.
Рогов заявил, что Зеленский имеет прямое отношение к ликвидации политических оппонентов. Так он прокомментировал заявления Главного управления разведки (ГУР) Украины об устранении бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
«На закрытой части Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто и где его обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим», — рассказал Рогов.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил причастность Украины к ликвидации Кивы. По его словам, аналогичные акции планируются и в отношении «других предателей Украины» .