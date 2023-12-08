Рогов рассказал о списках врагов Зеленского для ликвидации

«На закрытой части Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто и где его обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим», — рассказал Рогов.