Суд Финляндии запретил экстрадицию россиянина Тордена на Украину

В августе этого года финские правоохранительные органы по обращению украинских властей задержали российского гражданина Воислава Тордена (ранее Ян Петровский). В тот же день в Хельсинки был направлен запрос на проведение встречи с ним. Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, он входит в санкционный список США и Евросоюза. Парламентская газета