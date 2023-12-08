В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ

Инициатива министра обороны Германии Бориса Писториуса, касающаяся размещения мощной бригады немецких войск на территории Литвы, является несостоятельной. Об этом в статье для газеты Die Welt написал журналист Торстен Юнгхольт.

В материале указано, что создание нового боевого подразделения подразумевает предъявление дополнительных требований к личному составу и материально-технической части. Однако на данный момент у Берлина нет возможности выполнить соответствующие условия, подчеркнул полковник Андре Вюстнер в комментарии для издания.

При этом автор публикации добавил, что глава военного ведомства предложил сформировать бригаду с нуля вместо отправки уже существующего отряда. Как отметил Юнгхольт, при реализации данной инициативы немецким властям будет необходимо закупить десятки тысяч единиц техники.

Более того, журналист обратил внимание на недовольство ряда парламентариев планами Писториуса. В частности, идею министра раскритиковал докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс.

«Заменить отправленные на Украину танки новыми можно лишь в 2026 году — и это при учете того, что военно-промышленный комплекс будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах», — пояснил законодатель.