В США поделились надеждами на новую сделку с ХАМАС

Лидеры ХАМАС, многие из которых живут в Дохе, все больше не могут общаться и контролировать действия своих бойцов в Газе. А недавние обвинения в том, что ХАМАС подвергло заложников сексуальному насилию, усилили напряженность вокруг переговоров. Кроме того, США и Израиль до сих пор не могут найти всех заложников и определить, живы ли они, заявили официальные лица, — говорится в материале.