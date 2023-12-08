Макрон предложил кандидатуру на пост главы ЕК

По ее данным, французский лидер "несколько раз и разным собеседникам", включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснял, почему "после следующих европейских выборов целесообразно обратиться к бывшему руководителю ЕЦБ". Среди вызовов, отмечает издание, - последствия конфликта на Украине, растущая "напористость Китая, американские выборы, которые могут вернуть Дональда Трампа на международную арену и тем самым снова изолировать Европу". Для того, чтобы противостоять вызовам, было бы целесообразно опереться на личность, которая обладает определенным престижем и авторитетом, пишет La Repubblica.