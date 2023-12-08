«На грани континентальной войны?»: западные СМИ о конфликте Венесуэлы и Гайаны

В начале декабря в Венесуэле провели референдум о присоединении богатого нефтью региона соседней Гайаны — Эссекибо, спор из-за этой территории идет уже больше ста лет. Некоторые западные СМИ считают, что на этот раз страны действительно близки к войне.

Напряженность между Гайаной и Венесуэлой никогда не была столь высокой, как сегодня, пишет La Tribune. Назвав действия Венесуэлы «непосредственной угрозой», президент Гайаны Ирфаан Али привел вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Газета напомнила, что в Гайане, граничащей с Бразилией и Французской Гвианой, зафиксирован самый сильный рост добычи нефти в мире на сегодняшний день. Приписанная Гайане решением Парижского арбитражного суда в 1899 году, территория Эссекибо имеет площадь в 160 тысяч квадратных километров — это две трети площади Гайаны. В 2015-м группа ExxonMobil обнаружила в этом регионе нефть, а в ноябре 2023-го там начали добычу на новом месторождении, увеличившем запасы Гайаны как минимум на десять миллиардов баррелей, что больше, чем у Кувейта, отмечает La Tribune.

Власти Венесуэлы заявили, что решение присоединить Эссекибо поддержали большинство участников референдума. Президент Николас Мадуро пообещал провести разведку нефти и полезных ископаемых в регионе. Аналитики и источники в Каракасе заявили Reuters, что референдум не приведет к фактическому вторжению в Гайану. По их словам, это всего лишь попытка Мадуро продемонстрировать силу и оценить поддержку своего правительства перед президентскими выборами 2024 года.

По словам высокопоставленного военного источника The Guardian, разведка Бразилии обнаружила наращивание вооруженных сил Венесуэлы вблизи границы с Гайаной.