Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова

Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через вмешательство в президентские выборы 13 января и выборы в законодательные органы. Об этом сообщает Reuters.

По данным тайваньской стороны, высокопоставленные чиновники Китая провели встречу в начале декабря, чтобы «скоординировать усилия правительства» по влиянию на предстоящие выборы на Тайване.

Согласно разведданным силовых структур Тайваня, на встрече присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства государственной безопасности, министерства обороны КНР и китайского управления по делам Тайваня.

Официальные лица Тайваня предупредили, что Пекин пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, которые стремятся к более тесным связям с Китаем.