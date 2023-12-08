Президент Португалии отправил в отставку правительство страны

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправить действующее в стране правительство из-за коррупционного скандала вокруг ушедшего ранее с должности премьер-министра страны Антониу Кошты. RT на русском

"В результате <...> отставки премьера-министра президент республики сегодня (7 декабря - прим. ТАСС), в соответствии с Конституцией, отправил в отставку правительство. Соответствующее решение вступает в силу <...> 8 декабря", - говорится в заявлении. ТАСС