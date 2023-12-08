Президент Португалии отправил в отставку правительство страны

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение об отставке действующего состава правительства на фоне ухода с должности премьера страны Антониу Кошты из-за коррупционного скандала. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в ночь на пятницу на сайте главы государства.

"В результате <...> отставки премьера-министра президент республики сегодня (7 декабря - прим. ТАСС), в соответствии с Конституцией, отправил в отставку правительство. Соответствующее решение вступает в силу <...> 8 декабря", - говорится в заявлении.

Решение президента последовало после того, как 7 ноября Кошта сообщил, что подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Полиция Португалии провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах. Было произведено несколько арестов. В рамках дела также был задержан глава администрации премьера Витор Эшкариа.