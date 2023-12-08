Адвокат Байдена-младшего прокомментировал дело о неуплате налогов

Адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что сын президента США Хантер Байден полностью уплатил налоги, поэтому новые предъявленные ему обвинения безосновательны. Об этом сообщает NBC News.

Как подчеркнул Лоуэлл, если бы фамилия сына президента «была какой-нибудь другой, а не Байден, обвинения <…> не были бы предъявлены». Адвокат заверил, что Байден-младший «полностью уплатил налоги» более двух лет назад.

Белый дом отказался комментировать обвинения. Представитель Белого дома заявил, что узнал о них из сообщений СМИ и не получил предварительного уведомления.

NBC News отмечает, что обвинения были выдвинуты специальным прокурором Дэвидом Уайсом, назначенцем экс-президента Дональда Трампа. Дело было поручено судье Марку Скарси, также назначенному Трампом.

7 декабря федеральная прокуратура США предъявила Хантеру Байдену новые обвинения. Это второе уголовное дело против сына президента США, первое касается незаконной покупки и владения оружием в период, когда он употреблял наркотики.

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не выплачивать как минимум 1,4 миллиона долларов федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016-го по 2019-й». Также в документе сказано, что Байден-младший якобы ввел своих бухгалтеров в заблуждение, заставив их подавать отчеты, которые включали статьи, помеченные как деловые расходы, хотя в то время он не занимался бизнесом.

В заключении подчеркивается, что «вместо того, чтобы уплачивать налоги, подсудимый потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни», включая покупку наркотиков, эскорт-услуги, роскошные отели и недвижимость, «экзотические автомобили», одежду и другие вещи.