Адвокат Байдена-младшего прокомментировал дело о неуплате налогов

Адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что сын президента США Хантер Байден полностью уплатил налоги, поэтому новые предъявленные ему обвинения безосновательны. Об этом сообщает NBC News.

Адвокат Байдена-младшего прокомментировал дело о неуплате налогов
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Как подчеркнул Лоуэлл, если бы фамилия сына президента «была какой-нибудь другой, а не Байден, обвинения <…> не были бы предъявлены». Адвокат заверил, что Байден-младший «полностью уплатил налоги» более двух лет назад.

Белый дом отказался комментировать обвинения. Представитель Белого дома заявил, что узнал о них из сообщений СМИ и не получил предварительного уведомления.

NBC News отмечает, что обвинения были выдвинуты специальным прокурором Дэвидом Уайсом, назначенцем экс-президента Дональда Трампа. Дело было поручено судье Марку Скарси, также назначенному Трампом.

7 декабря федеральная прокуратура США предъявила Хантеру Байдену новые обвинения. Это второе уголовное дело против сына президента США, первое касается незаконной покупки и владения оружием в период, когда он употреблял наркотики.

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не выплачивать как минимум 1,4 миллиона долларов федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016-го по 2019-й». Также в документе сказано, что Байден-младший якобы ввел своих бухгалтеров в заблуждение, заставив их подавать отчеты, которые включали статьи, помеченные как деловые расходы, хотя в то время он не занимался бизнесом.

В заключении подчеркивается, что «вместо того, чтобы уплачивать налоги, подсудимый потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни», включая покупку наркотиков, эскорт-услуги, роскошные отели и недвижимость, «экзотические автомобили», одежду и другие вещи.

В целом обвинения включают неуплату налогов, подачу ложной налоговой декларации и уклонение от уплаты налогов.

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