Генсека правительства Японии заподозрили в получении «откатов»

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно подозревается во взяточничестве. Есть вероятность, что он получил около 10 млн иен в качестве дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Считается, что данные пожертвования являются «откатами», говорится в публикации.

Нарушения при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров обнаружили у всех пяти основных фракций Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Система «пожертвований» предполагает, что для участия в данных мероприятиях представителям японского бизнеса необходимо купить билеты.

Фракциями в ЛДП устанавливаются нормы сбора средств. Так, в данном случае важен статус политика, а также опыт и авторитет. Суммы нужно декларировать.

Мацуно, как и другие политики из ЛДП, был обвинен в том, что он собрал больше, чем позволяли нормы, и не задекларировал излишки «пожертвований».