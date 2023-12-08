Премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию государства

"ХАМАС до 7 октября - это одно, а после [произошедшего] - другое", - отметил глава правительства. - Если они (сторонники движения - прим. ТАСС) готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу Организации освобождения Палестины, тогда есть возможность для диалога".



"Палестинцы не должны быть разделены", - сказал Штайе.