Reuters: Джо Байден готов пойти на уступки Конгрессу ради помощи Украине
Речь идёт о шагах по миграционной политике.
По информации агентства, власти США согласны ужесточить стандарты прохождения проверки для получения убежища, расширить процедуру ускоренного выдворения, а также отказывать в убежище прибывшим через третьи страны.
Ранее Байден заявил, что республиканцы играют с нацбезопасностью. Президент США отмечал, что готов пойти на компромиссы по вопросу границы.
Накануне в Сенате прошло голосование по законопроекту о финансовой помощи Украине и Израилю. Инициатива провалилась.