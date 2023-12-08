Reuters: Джо Байден готов пойти на уступки Конгрессу ради помощи Украине

Речь идёт о шагах по миграционной политике.

Байден готов пойти на уступки Конгрессу ради помощи Украине
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По информации агентства, власти США согласны ужесточить стандарты прохождения проверки для получения убежища, расширить процедуру ускоренного выдворения, а также отказывать в убежище прибывшим через третьи страны.

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Ранее Байден заявил, что республиканцы играют с нацбезопасностью. Президент США отмечал, что готов пойти на компромиссы по вопросу границы.

Накануне в Сенате прошло голосование по законопроекту о финансовой помощи Украине и Израилю. Инициатива провалилась.