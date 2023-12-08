СМИ: глава Пентагона пригрозил отправить детей конгрессменов воевать с РФ

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона пригрозил американским конгрессменам отправкой их детей на Украину, если новая помощь Киеву не будет одобрена. Об этом он написал в соцсети X.

Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена «открыто угрожает американцам из-за Украины».

«Вчера на секретном брифинге в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил ее членам, что «их дядей, двоюродных братьев и сыновей отправят сражаться с Россией», если они не выделят больше денег для Зеленского. Платите олигархам, или мы убьем ваших детей», — написал журналист.

В комментариях к его посту основатель Tesla и SpaceX Илон Маск спросил, действительно ли Остин сказал это.

«Он действительно сказал это. Подтверждено», — ответил Карлсон.

Сенаторы-республиканцы на этой неделе заблокировали законопроект о новой финансовой помощи Украине.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол ранее рассказал The Messenger, что Остин предупреждал конгрессменов о возможном участии американских войск в боевых действиях в Европе.