Пока вы спали: США о приемлемых для Киева переговорах и захват новых опорных пунктов ВСУ

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Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

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Лайнер перевозчика S7, который выполнял рейс по маршруту Новосибирск – Москва, экстренно сел в аэропорту вылета, сообщает ТАСС.

Это произошло после взлета из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента.

Борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.

Пострадавших нет.

СМИ: пять человек погибли после удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в Газе

Как минимум пять человек погибли в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев в центральном районе сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Удар был нанесен по жилым домам в Нусейрате.

На месте осуществляется разбор завалов, поиск выживших и пострадавших.

МО заявило о захвате десантниками нескольких опорных пунктов ВСУ севернее Артемовска в ДНР

Российские бойцы взяли под контроль несколько украинских опорных пунктов в районе Артемовска, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло при поддержке артиллерии, а также беспилотной авиации.

В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен.

Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов

Сыну президента Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, сообщает ТАСС.

Он причастен к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год. Его также обвиняют в подаче недостоверных налоговых деклараций.

Хантеру Байдену может грозить до 17 лет лишения свободы.

В США заявили, что хотят, чтобы РФ в 2024 году пошла на приемлемые для Украины переговоры

Вашингтон добивается того, чтобы России в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины на выгодных для Киева условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

По его словам, в противном случае, если российские власти не сядут за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины, то будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины.