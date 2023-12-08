В ЕС пожаловались на «наносящее серьезный ущерб рынку» соглашение с Украиной

Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Евросоюзом (ЕС) и Украиной «наносит серьезный ущерб» европейскому рынку и лишает местных транспортных операторов конкурентоспособности, заявила группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст письма евродепутатов.

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«Автотранспортные организации из нескольких государств-членов (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») недавно выразили обеспокоенность по поводу практической реализации соглашения между ЕС и Украиной о перевозке грузов автомобильным транспортом», — объясняют парламентарии.

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По их (транспортных организаций -- прим. «Ленты.ру») мнению, последствия приостановки действия системы двусторонних разрешений вышли далеко за рамки первоначальных намерений и в настоящее время наносят серьезный ущерб рынку ЕС. Они говорят, что это наносит ущерб конкурентоспособности операторов автомобильного транспорта ЕС из-за массового увеличения транспортных операций внутри ЕС, выполняемых перевозчиками из стран, не входящих в ЕС группа депутатов Европарламента текст обращения к Еврокомиссии

В связи с этим авторы обращения задают Еврокомиссии вопросы о том, планирует ли она вмешаться в сложившуюся ситуацию.

«Осведомлена ли Комиссия об этих негативных последствиях? Контролирует ли она темпы роста транспортных операций перевозчиков, не входящих в ЕС, вследствие приостановки действия систем двусторонних разрешений с Украиной и Молдовой? Намерено ли оно принять меры по защите интересов и конкурентоспособности операторов автомобильного транспорта ЕС в этом отношении?» — поинтересовались члены ЕП.

Ранее польские перевозчики объявили протест из-за соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. В соответствии с договором была отменена необходимость получать разрешения на въезд в Евросоюз для дальнобойщиков из Украины. Первые акции протеста состоялись на польско-украинской границе в начале ноября 2023 года.