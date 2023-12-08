Мадуро одобрил строительство жилья на спорной территории с Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил строительство жилья в приграничной с Гайаной зоне и выдачу венесуэльских удостоверений личности жителям Гайаны-Эссекибо.

"Я одобрил проект министерства народной власти о строительстве 120 домов в Сан-Мартин-де-Туруман на берегу реки Куни", - сообщил президент в четверг в телевизионной программе телеканала Venezolana de Television.

Он отметил, что строительство социального жилья по программе "Великая жилищная миссия", по которой в строй уже введено 4,8 млн квартир и индивидуальных домов, "теперь распространяется на венесуэльский штат Гайана-Эссекибо".

Президент сообщил, что провел встречу с генерал-полковником Алексисом Родригесом Кабельо, который до проведения выборов был назначен руководителем штата Гайана-Эссекибо.

"На встрече обсуждались планы в области образования, здравоохранения, жилищного строительства", - отметил Мадуро, добавив, что "уже установлены зоны интегральной обороны, интегрального развития штата".