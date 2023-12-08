Тайвань зафиксировал приближение 26 летательных аппаратов и 10 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 26 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Как отмечается в документе, 15 летательных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него". Среди них беспилотник BZK-005, четыре истребителя Су-30, восемь истребителей J-10, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500. Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее ведомство также сообщило, что в четверг около острова был обнаружен воздушный шар КНР. Как утверждалось в заявлении, он пересек срединную линию Тайваньского пролива и находился в 101 морской миле (около 187 км) к юго-западу от тайваньского города Цзилун на высоте 21 тыс. футов (около 6,4 км).