В США хотят, чтобы РФ пошла на приемлемые для Украины переговоры

Американские власти добиваются того, чтобы Москве в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию ситуации на Украине на выгодных для Киева условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатана Файнера .

По его словам, в Вашингтоне хотели бы, чтобы в конце предстоящего года украинская сторона оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или россияне сядут за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность всей территории Украины, или будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление.