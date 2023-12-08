Стало известно о подготовке нового дела против сына Байдена

Минюст США предъявил новые обвинения сыну американского президента Хантеру Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

© Saquan Stimpson - CNP for NY Pos Consolidated News Photos Globallookpress

Точный характер обвинений неизвестен. Согласно сообщению, против Хантера Байдена уже возбуждено новое уголовное дело.

По данным издания, специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели занимался сбором доказательств против сына президента в возможных уголовных делах об уплате налогов.