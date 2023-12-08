Минюст США возбудил новое уголовное дело против Хантера Байдена

Минюст США предъявил новые обвинения сыну американского президента Хантеру Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Стало известно о подготовке нового дела против сына Байдена
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Точный характер обвинений неизвестен. Согласно сообщению, против Хантера Байдена уже возбуждено новое уголовное дело.

По данным издания, специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели занимался сбором доказательств против сына президента в возможных уголовных делах об уплате налогов.

Ранее Хантера Байдена вызвали в суд по делу о незаконном хранении оружия. При этом суд Делавэра отказал ему в ходатайстве присутствовать по видеосвязи, чтобы не обеспечивать «особого отношения».