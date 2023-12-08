Сыну Байдена грозит до 17 лет тюрьмы

В США спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, сына американского президента обвиняют в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.

Хантер Байден обвиняется по девяти пунктам. По версии обвинения, «вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни» – на «наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи», передает РИА «Новости».

Fox News сообщает, что 53-летнему Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы.

Напомним, ему уже предъявляли обвинения. Тогда Хантер Байден выразил готовность к сделке со следствием, но суд ее отверг.

Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит ему условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, он мог избежать уголовного преследования, если не совершит серьезного проступка в течение последующих двух лет, передает «Интерфакс».