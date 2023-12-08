Zeit: Орбан может повлиять на оказание ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер.

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«Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев — это фундаментальная ошибка», — заявил Ладурнер в статье для немецкой газеты Zeit.

По словам журналиста, Орбан может «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Украине, хоть для Брюсселя поддержка Киева и стала «экзистенциальной необходимостью». Автор статьи считает, что к этой мере премьер-министр Венгрии может прибегнуть, если будут проигнорированы его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза.