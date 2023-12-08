Блинкен рассказал, на что ушла большая часть помощи Украине

Из всей суммы в рамках военной помощи Вашингтона Украине 90% были потрачены в самих Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, средства пошли на производство передаваемого Киеву оружия. За счет этого также был обеспечен рост американской экономики.

«И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Как считает дипломат, именно по этому Вашингтону необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине.

В свою очередь на пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон продолжит оказывать «наилучшую» военную помощь Украине с точки зрения, как количества, так и качества. Британский дипломат выразил уверенность, что США также не свернут поддержку и сумеют преодолеть трудности в Конгрессе, в котором законодатели отказывается удовлетворять заявку американской администрации на дополнительное финансирование.