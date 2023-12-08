Британия заявила, что не допустит присоединения части Гайаны к Венесуэле

"Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы. Они несправедливы и должны прекратиться, - сказал он. - Я надеюсь провести несколько телефонных разговоров с президентом Гайаны и другими [лидерами] в регионе, чтобы попытаться гарантировать, что этот осложняющий обстановку шаг не приведет к чему-то еще".