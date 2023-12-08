СМИ сообщили о "прорыве" России на важном фронте

Переговоры президента России Владимира Путина с главами ближневосточных стран способствуют уменьшению влияния Соединенных Штатов в регионе, сообщил Kankan News политолог из Китая Чжао Лун.

По его словам, прямые контакты Москвы с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном как повысят репутацию и укрепят позиции России в качестве авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, так и позволят РФ сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Как считает эксперт, «Путин убил двух зайцев одним выстрелом».

Успешные поездки российского лидера в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Вашингтоном, говорят об ограниченности санкций Запада против Москвы.

Чжао также указал на экономическое влияние дипломатических маневров президента РФ. Сходство во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении добычи нефти ради высоких цен позволит России «увеличить доходы и экономическую устойчивость». Политолог подчеркнул, что пока помощь США Украине иссякает, Москва «совершает дипломатический прорыв».