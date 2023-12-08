Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, что никогда еще не был так сильно обеспокоен угрозой теракта в США, как в настоящее время. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Я еще никогда еще не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас», — пожаловался политик.

Линдси Грэм указал на то, что не только он придерживается данной оценки. По его словам, «все люди в разведывательном сообществе» обеспокоены этим вопросом. Сенатор подчеркнул, что количество лиц, которые хотят «наказать» США за помощь Израилю, «зашкаливает».

Ранее профессор Американского университета Антон Федяшин заявил, что «морализаторская» политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем и его переходу на сторону Китая.