На Украине хотят заблокировать Telegram

«Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является. Приложением пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии», — пишет автор петиции. Он отметил, что основателем приложения является Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине с 2017 года.