Баку и Ереван подтвердили намерение подписать мирный договор. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что стороны планируют «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

7 декабря стало известно, что Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими. Как уточняется, в качестве жеста доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военных. В ответ Армения передала властям соседней республики двоих азербайджанских военнослужащих.