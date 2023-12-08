В Японии пройдет встреча министров внутренних дел стран G7

Встреча министров внутренних дел и глав ведомств, отвечающих за проблемы безопасности, Группы семи (G7) открывается в пятницу в японском городе Мито (префектура Ибараки). Эта встреча станет заключительной очной министерской встречей представителей стран Группы семи под председательством Японии в этом году - с января председательство в объединении перейдет к Италии.

Как сообщили организаторы встречи, основными темами переговоров станут обеспечение общественной безопасности, противодействие транснациональной организованной преступности, международному терроризму, а также проблемы кибербезопасности. На 8 декабря запланировано проведение рабочего ужина, основные переговоры пройдут в субботу и воскресенье. Ожидается, что по итогам встречи стороны примут совместное заявление.

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Председателем выступит глава Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумура, который ранее подчеркивал, что в ходе встречи с коллегами по G7 намерен укрепить международное сотрудничество в области безопасности. "Рассчитываю, что в ходе предстоящей встречи мы сможем, в частности, обменяться информацией по вопросам, связанным с трансграничными преступлениями, и всесторонне укрепить наше сотрудничество", - отмечал он в ходе осмотра места проведения предстоящих переговоров. Министерство внутренних дел в Японии отсутствует - оно было распущено в 1947 году, а его полномочия перераспределились между сразу несколькими министерствами и ведомствами.

Префектура Ибараки второй раз принимает министерскую встречу G7 - первый раз это была встреча министров науки и технологий, которая прошла в 2016 году в японском городе Цукуба, имеющем славу центра научных и технологических разработок страны. В связи с проведением встречи министров и глав ведомств G7 в городе Мито действует усиленный режим безопасности - местных жителей предупредили, что на предстоящих выходных движение общественного транспорта в районе места проведения встречи будет ограничено, а на близлежащих автомобильных магистралях возможны заторы из-за пунктов полицейского досмотра.