В Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

Глава правительства Молдавии Дорин Речан заявил, что даже если в декабре страна не сможет начать переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе, то рано или поздно это все равно случится. Его слова приводит «РИА Новости».

Речан отметил, что «твердо убежден» в начале переговоров по этому вопросу.

«Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится», — добавил он.

Также, по мнению Речана, решение о членстве Молдавии в ЕС может приниматься «в пакете» с Украиной.