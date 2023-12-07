В Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС
Глава правительства Молдавии Дорин Речан заявил, что даже если в декабре страна не сможет начать переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе, то рано или поздно это все равно случится. Его слова приводит «РИА Новости».
Речан отметил, что «твердо убежден» в начале переговоров по этому вопросу.
«Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится», — добавил он.
Также, по мнению Речана, решение о членстве Молдавии в ЕС может приниматься «в пакете» с Украиной.
Напомним, что в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявив, что Киев и Кишинев уже выполнили несколько условий. Предполагалось, что обсуждение этого вопроса состоится на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря.