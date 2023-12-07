Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него часть обвинений
Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него часть обвинений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
По данным агентства, в своей апелляции Трамп ссылается на юридический иммунитет президента США.
«Подзащитный, президент Дональд Трамп, настоящим ставит в известность, что он подает апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия», — говорится в тексте.
Отмечается, что экс-глава США все это время пытался убедить судью Таню Чуткан в неприменимости к нему части обвинений, которые относятся к периоду его пребывания в Белом доме. Однако заявления Трампа не были учтены.
Напомним, что в США экс-главу обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». Свою вину Трамп не признает.