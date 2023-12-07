Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него часть обвинений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, в своей апелляции Трамп ссылается на юридический иммунитет президента США.

«Подзащитный, президент Дональд Трамп, настоящим ставит в известность, что он подает апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия», — говорится в тексте.

Отмечается, что экс-глава США все это время пытался убедить судью Таню Чуткан в неприменимости к нему части обвинений, которые относятся к периоду его пребывания в Белом доме. Однако заявления Трампа не были учтены.