Президент Бразилии прокомментировал кризис между Венесуэлой и Гайаной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на фоне территориального спора вокруг региона Эссекибо между Венесуэлой и Гайаной призвал не допустить войны в Латинской Америке. Об этом сообщает EFE.

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По его словам, бразильская сторона не хочет войны в Латинской Америке, а Венесуэла с растущей обеспокоенностью следит за развитием событий, связанных с проблемой Эссекибо.

Он добавил, что представил главам стран-членов МЕРКОСУР на рассмотрение проект декларации в связи с ситуацией между Гайаной и Венесуэлой. В этом документе Бразилия предлагает подтвердить «статус региона как зоны мира и сотрудничества».