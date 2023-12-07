Кэмерон назвал последствие конфликта на Украине для США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продолжительные военные действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Нам нужно знать, как [вероятно будет] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что именно с таким посылом и приехал в Соединенные Штаты. По мнению министра, Вашингтону необходимо сосредоточить свое внимание и силы именно на этом конфликте.

Кэмерон добавил в общении с телеканалом, что это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит» в рамках его поездки в США.

Шестого декабря президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к конгрессу. Американский лидер выразил уверенность в планах Москвы атаковать одно из государств — членов НАТО после завершения боевых действий на Украине.