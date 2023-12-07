Журналисты The Washington Post вышли на крупнейшую за 48 лет забастовку

Более 750 сотрудников The Washington Post объявили 7 декабря забастовку , не выйдя на работу, что стало крупнейшее акцией протеста в истории издания за последние 48 лет. Об этом сообщается на сайте газеты.

По данным издания, забастовка продлится 24 часа. В настоящее время участники акции выстроились в пикет перед офисом компании в центре Вашингтона, размахивая плакатами «Забастовка».

«Эй, эй, хо-хо, у нас слишком низкая зарплата!» — скандируют они.

Участники забастовки выступают против зашедших в тупик переговоров с компанией, из-за которых они остались без трудового контракта на 18 месяцев, и возражают против предложения руководства газеты сотрудникам добровольно увольняться.

При этом отмечается, что, несмотря на акцию и просьбы журналистов к читателям в знак солидарности воздержаться от чтения газеты и сайта в течение суток, редакторы и другие менеджеры продолжают выполнять многие задачи издания, которые связаны с выпуском ежедневных новостей. Руководство издания уверено, что сможет печать и доставлять газеты в обычном режиме 7-8 декабря и вести портал.