СМИ: в Норвегии хотят ограничить приток украинских беженцев

Норвежское руководство намерено ограничить приток украинских беженцев в королевство и сделать его более управляемым. Об этом сообщил телеканал NRK.

Поводом послужило существенное увеличение прибывающих в Норвегию украинцев, а также участившиеся высказывания о слишком щедром поведении властей страны. Дело в том, что соседние государства предоставляют гораздо более скромные условия беженцам. Например, у украинцев есть возможность в Норвегии останавливаться в гостинице вместо того, чтобы отправляться в спеццентр по приему мигрантов.

В результате в стране появилось ощутимое давление «на предложение услуг по всему королевству». В материале говорится, что в правительстве опасаются изменения отношения к вопросу приема беженцев в регионах страны с позитивного на более негативное.