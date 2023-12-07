Баку и Ереван сделали совместное заявление

Азербайджан и Армения сделали совместное заявление по поводу отношений между странами. Основные его пункты приводит ТАСС.

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В частности, в своем заявлении Баку и Ереван подтвердили намерение «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности». Также страны достигли договоренности «предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя государствами».

«Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Баку освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь Ереван, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих», — говорится в тексте заявления.

Кроме того Армения приняла решение отозвать свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана.