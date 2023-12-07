Премьер Словакии назвал антироссийские санкции табуированной темой в ЕС

Антироссийские санкции не работают, но в Европейском союзе эта тема для обсуждения табуирована. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

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«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема», — рассказал политик.

По его словам, если поднять эту тему в ЕС или намекнуть, что санкции не работают, то европейские чиновники ответят, что вы политически некорректный.

«Хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», — резюмировал премьер.