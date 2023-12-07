Focus: Линднер может стать «теневым канцлером» в ФРГ

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером» минимум до конца 2023 года, поскольку бюджет страны до сих пор не был согласован. Об этом сообщает Focus.

СМИ назвали возможного «теневого канцлера» ФРГ
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В издании отметили, что бундестаг из-за разногласий не смог принять бюджет на 2024 год и уже не сможет сделать этого до конца 2023 года. В таких случаях в силу вступает 111 статья основного закона Германии, которая передает власть над распределением бюджета в руки Минфина и продолжит действовать до его принятия.

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«По сути Линднер становится теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на какие проекты министерств еще есть деньги», — говорится в тексте.

Исключение представляют только выплаты зарплат госслужащим, пенсии и пособия гражданам, решение по остальным вопросам будет принимать глава Минфина. При этом в Focus считают, что данный сценарий маловероятен, поскольку коалиция «вряд ли его переживет». Более вероятным является принятие единого политического решения до конца 2023 года, уверены в издании.

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