СМИ назвали возможного «теневого канцлера» ФРГ

Focus: Линднер может стать «теневым канцлером» в ФРГ
Глава Минфина Германии Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером» минимум до конца 2023 года, поскольку бюджет страны до сих пор не был согласован. Об этом сообщает Focus.
В издании отметили, что бундестаг из-за разногласий не смог принять бюджет на 2024 год и уже не сможет сделать этого до конца 2023 года. В таких случаях в силу вступает 111 статья основного закона Германии, которая передает власть над распределением бюджета в руки Минфина и продолжит действовать до его принятия.
«По сути Линднер становится теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на какие проекты министерств еще есть деньги», — говорится в тексте.
Исключение представляют только выплаты зарплат госслужащим, пенсии и пособия гражданам, решение по остальным вопросам будет принимать глава Минфина. При этом в Focus считают, что данный сценарий маловероятен, поскольку коалиция «вряд ли его переживет». Более вероятным является принятие единого политического решения до конца 2023 года, уверены в издании.