Сотрудники транспортных компаний заблокировали нефтехранилища в Париже

Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской TotalEnergies заблокировали нефтехранилища в парижском регионе. Это может привести к дефициту топлива на АЗС Парижа, пишет Figaro.

Сотрудники транспортных компаний заблокировали нефтехранилища в Париже
©  ТАСС / Zuma

По данным газеты, сотрудники начали акцию в понедельник, 4 декабря. Они заблокировали три крупных нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс.

Протестующие заявили, что выступают против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеры, фиксирующие действия водителя.

В руководстве энергокомпании призвали к диалогу и рассказали о том, что установка устройств временно прекращена.

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