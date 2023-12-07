Нетаньяху пригрозил Ливану судьбой Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если движение «Хезболлах» решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем, то Бейрут и южный Ливан постигнет судьба сектора Газа. Его слова приводит «РИА Новости».

По данным агентства, Нетаньяху посетил подразделения резервистов армии страны на севере. Его сопровождал начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Если движение "Хезболлах" решит начать тотальную войну, то оно своими же руками превратит Бейрут и Южный Ливан, расположенный недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис», — сказал он в рамках визита.

Кроме того отмечается, что во время посещения Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью на границе с Ливаном и пообщался с резервистами пехотных и артиллерийских частей, несущих службу в этом районе.