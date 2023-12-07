Экс-глава МИД Австрии указала на разочарование Запада от антироссийских санкций
Лидеры стран Запада уже начали понимать, что антироссийские санкции не работают так, как это планировалось внешнеполитической доктриной давления на Россию. Об этом в интервью «Би-би-си» Австрии Карин Кнайсль.
«Из того, что меняется [в настроениях западных лидеров], так это осознание многими того факта, что санкции не работают. Многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого им хотелось достичь», — признала бывший австрийский министр.
Кнайсль также отметила наличие противоречий во внешней политике западных государств, добивающихся смены власти в России.
«Если оценивать заявления, которые последние 18 месяцев делали официальные лица стран ЕС, я имею в виду интересующую их смену режима в России, то как [после этого] вы, будучи Россией, смогли бы вести переговоры с людьми, добивающимися вашего распада и уничтожения?» — задалась вопросом экс-дипломат.
Ранее бывшая глава МИД Австрии заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС), которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ослабит объединение. По ее мнению, факт, что фон дер Ляйен реализует такую политику по Украине не одна, а совместно «со своей свитой», делает ситуацию еще более сюрреалистичной.