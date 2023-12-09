Более 70% немцев не довольны работой Шольца на посту канцлера ФРГ
Большинство жителей Германии считают, что Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве канцлера ФРГ. Такие данные приводит YouGov по итогам опросов общественного мнения.
Не довольны работой Шольца 74 процента респондентов. Примерно столько же - 73 процента - раскритиковали действия всего кабинета министров.
Лишь 20 процентов позитивно оценивают результаты деятельности нынешнего канцлера и 22 процента положительно отзываются о работе правительства.
Всего в исследовании приняли участие 2 119 человек.
В четверг Infratest dimap опубликовал схожие результаты опросов. Тогда недовольство работой Шольца выразили 20 процентов граждан.