В Германии предрекли появление теневого канцлера

Министр финансов Германии Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером», поскольку средства федеральной казны окажутся под его контролем из-за срыва согласования бюджета на будущий год. Об этом сообщает журнал Focus.

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«Несмотря на то, что мы сделали все возможное с нашей стороны, бюджет на 2024 год не может быть принят вовремя в этом году» , — приводятся слова парламентского секретаря Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст.

В соответствии с законами ФРГ, в таком случае правительство сможет направлять средства только на зарплаты госслужащим, выплаты пенсий и пособий, а также иные обязательные расходы. Остальные статьи расходов должны будут одобрены министерством финансов. Именно Линднер сможет решать, на какие проекты министерств есть деньги.