Пока вы не уснули: риски США на Украине и дата выборов президента России

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США предупредили о риске получить на Украине «второй Вьетнам»

США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам», с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

Он отметил, что дальнейшая поддержка Киева с учетом все большей «токсичности» украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада.

Совет Федерации огласил дату выборов президента

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление, принятое палатой на заседании в четверг, 7 декабря.

В постановлении говорится, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

О том, что Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ, заявил накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Одна из стран СНГ пообещала соблюдать санкции против России

Киргизия обещает соблюдать санкции против России, заявил глава МИД страны Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке.

«Мы не можем поддерживать Москву или Киев в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать ограничения, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — сказал Кулубаев, добавив, что Россия остается для республики основным торговым партнером.

В МИД КНР оценили решения Путина по Украине

Президент России Владимир Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов и безопасности, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-Европейский союз.

По его словам, европейские политики иногда призывают Пекин говорить с Путиным о необходимости вывода войск с Украины.

ФСБ раскрыла теракт с подрывами поездов на БАМе

ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, исполнитель задержан, куратор установлен.

В совершении диверсии признался гражданин Белоруссии, проживающий в Литве.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно- энергетической инфраструктуры. В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", - сообщили в ЦОС.

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе

РИА Новости. Архивное фото

Восьмиклассница несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия в школе в Брянске.

ЧП произошло в гимназии №5. "Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", - сказал собеседник агентства.

ЦБ спрогнозировал ажиотаж в банках в конце года

Рост средств физлиц и организаций на счетах в банках в IV квартале 2023 года ускорится. Такой прогноз дали в Банке России. Материал, в котором содержится данная информация, опубликован на сайте регулятора.

ЦБ обращает внимание на то, что объем средств юридических лиц традиционно увеличивается к концу года. Это происходит тогда, когда на счета компаний поступают бюджетные средства, указывает ЦБ. Также подчеркивается, что за этим последует суммарный прирост на 13-16% за весь 2023 год.

Попова рассказала о первом случае микоплазменной инфекции в России

Первый случай микоплазменной инфекции в России был выявлен еще в конце сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России.

По ее словам, микоплазменные инфекции и пневмонии в России встречаются, но в настоящий момент это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения или о риске распространения, поэтому все меры, которые использовали для борьбы с ними, будут использоваться, они эффективны, более жестких методов пока не требуется.

Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, который опубликовали на сайте Зеленского.

Причины увольнения Вениславского не уточняются. Сейчас он продолжает занимать пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Посла России вызвали в МИД Великобритании из-за ФСБ

Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за обвинений в адрес ФСБ. Об этом сообщает Sky News.