Генпрокуратура РФ потребовала от Канады выдать ветерана СС Хунку

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки , заочно обвиненного в геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. News.ru

Следователи полагают, что Хунка причастен к расправе над более чем 500 советскими гражданами, которых фашисты расстреливали и заживо сжигали в жилым домах и костеле в населенном пункте Гута Пеняцкая. Lenta.ru