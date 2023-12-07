"В последнее время на Западе Алиева начали обвинять в авторитаризме, и в Азербайджане это воспринимается очень плохо. И здесь я бы поздравил страну со вступлением в клуб тех, кто не нравится Соединенным Штатам. В стране действуют так, как считают нужным. Там демонстрируют, что не поддаются давлению Запада", — заключил Михайлов.