Политолог высказался о назначении внеочередных президентских выборов в Азербайджане
Назначение внеочередных президентских выборов в Азербайджане могло быть продиктовано оказываемым на страну давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя соответствующее решение азербайджанских властей.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее назначил внеочередные выборы главы государства на 7 февраля 2024 года. При этом изначально следующие выборы главы государства должны были пройти в октябре 2025 года.
Мир меняется: определенные страны оказывают давление на Азербайджан, в том числе для решения проблематики армянского вопроса. И это решение, видимо, было принято для того, чтобы снизить давление Запада на Азербайджан.Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа
Специалист предположил, что назначение внеочередных выборов отчасти могло быть связано с предстоящими осенью 2024 года выборами президента США.
"Думаю, что все это делается для того, чтобы помешать команде [действующего президента США Джо] Байдена получить какие-то приоритеты в урегулировании на Южном Кавказе. Сейчас Америка очень сильно давит на Баку, который при этом очень жестко "огрызается". И я допускаю, что подобный финт был нацелен на лишение американцев определенных рычагов", — отметил специалист.
Михайлов напомнил о том, что в 90-е годы на Баку также оказывалось давление по вопросу подписания мирного договора с Арменией.
"Но тогда подписать договор не получилось. А сейчас США пытаются взять инициативу в вопросе подписания мирного договора, обойдя российские интересы. Но Баку это не нужно", — заявил специалист.
Эксперт назвал действующего главу государства Ильхама Алиева несомненным фаворитом предстоящих выборов.
"В том, что Алиев выиграет любые выборы, никто не сомневается... У страны один лидер. Варианты развития государства предлагает именно Алиев и его ближайшее окружение. Он - непререкаемый авторитет", — отметил эксперт.
На фоне западного давления в Азербайджане хотят продемонстрировать, что в стране работает демократия и существует плюрализм мнений, добавил политолог.
"В последнее время на Западе Алиева начали обвинять в авторитаризме, и в Азербайджане это воспринимается очень плохо. И здесь я бы поздравил страну со вступлением в клуб тех, кто не нравится Соединенным Штатам. В стране действуют так, как считают нужным. Там демонстрируют, что не поддаются давлению Запада", — заключил Михайлов.
Напомним, в конце ноября Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что последние шаги Вашингтона, связанные с Баку, серьезно навредили отношениям двух стран.