В США обернули высказывание Трампа против него самого

«После того, как Трамп заявил…, что он не станет диктатором после возвращения в офис «кроме первого дня», предвыборный штаб Байдена набросился на него. Там подчеркнули, что высказывания Трампа являются еще одним моментом, когда лидер Республиканской партии продемонстрировал свои недемократические и опасные планы на возможный второй срок», — говорится в сообщении издания.