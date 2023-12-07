Во Львове уклонист переоделся в бабушку и прокатился по дороге на лыжах

Во Львове оштрафовали мужчину, который переоделся в бабушку и прокатился по дороге на лыжах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 30-летний мужчина, переодевшись в пожилую женщину и обмотавшись гирляндой, прокатился на лыжах по проезжей части, прицепившись к автомобилю. Позднее правоохранители выяснили, что молодой человек находится в розыске за уклонение от мобилизации. Информация о нем была передана в военкомат.