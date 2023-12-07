В МИД КНР оценили решения Путина по Украине

Президент России Владимир Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов и безопасности, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-Европейский союз. Lenta.ru

По его словам, европейские политики иногда призывают Пекин говорить с Путиным о необходимости вывода войск с Украины. Газета.Ru